Происшествия 18 июля 2023, 03:58 Взрывы прозвучали в Харькове — СМИ Украинский телеканал «Дом»: взрывы раздались в Харькове РИА «Новости»

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Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Дом».

Подробности о происшествии пока не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

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На данный момент в Харьковской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

Взрывы прозвучали в Одессе и Николаеве, где по неофициальным данным, загорелась нефтебаза. Это произошло после прилета «Гераней». О ситуации с возгоранием сообщил глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким, не уточняя подробности.

Накануне сирены воздушной тревоги были слышны почти во всех областях центральной и северо-восточной Украины. В 10:06 тревогу объявили в Черниговской области. Затем сирены завыли в Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Сумской, Кировоградской областях.Тревога также была объявлена на контролируемой Киевом территории ДНР в Запорожской области.