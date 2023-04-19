19 апреля 2023, 22:15
Взрывы прозвучали в Днепропетровске — СМИ
Klymenko Time: в Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске на Украине прозвучали взрывы, об этом сообщило украинское издание Klymenko Time. В регионе объявили воздушную тревогу.
Сирена прозвучала в 19:46 по всей Днепропетровской области. В столице региона были слышны взрывы. Подробностей не сообщается.
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Также воздушную тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Об этом свидетельствуют данные ресурса оповещения граждан.
ВСУ начали контрнаступление на четырех направлениях фронта в Донбассе: Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Артемовском, сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр. Активные штурмовые действия предпринимаются в Артемовске, добавила она.
Взрывы
Украина
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