Происшествия 19 апреля 2023, 22:15 Взрывы прозвучали в Днепропетровске — СМИ Klymenko Time: в Днепропетровске прогремели взрывы РИА «Новости»

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В Днепропетровске на Украине прозвучали взрывы, об этом сообщило украинское издание Klymenko Time. В регионе объявили воздушную тревогу.

Сирена прозвучала в 19:46 по всей Днепропетровской области. В столице региона были слышны взрывы. Подробностей не сообщается.

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Также воздушную тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Об этом свидетельствуют данные ресурса оповещения граждан.

ВСУ начали контрнаступление на четырех направлениях фронта в Донбассе: Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Артемовском, сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр. Активные штурмовые действия предпринимаются в Артемовске, добавила она.