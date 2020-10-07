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    07 октября 2020, 14:33

    Взрывы прозвучали на бывших воинских складах под Рязанью

    Екатерина Керсипова

    Пожар на бывших военных складах в Рязанской области привел к взрывам, пишет РИА «Новости». По данным агентства, от огня там начали детонировать оставшиеся боеприпасы. Пожар подтвердили в Минобороны.

    Пожар вспыхнул из-за пала травы вокруг бывших складов. О ни расположены в поселке Шелемишево в Рязанской области.

    «Предварительно, происходят взрывы на складах бывшей воинской части», — заявили РИА «Новости» в экстренных службах.

    В Минобороны подтвердили возгорание и то, что огонь перекинулся на бывшие склады с травы. Всех людей оттуда эвакуировали.

    Взрывы не угрожают соседним селам и деревням, уточнили в Минобороны. Пожар продолжают тушить.

    На фото и видео, которые очевидцы выкладывают в социальных сетях, запечатлена плотная завеса серо-коричневого дыма, который поднимается над выкошенным полем.

    Жители села Шелемишевские хутора рассказали местному изданию «Рзн.Инфо», что тушить пожар прилетели вертолеты.

    «Стены дрожат даже в соседних деревнях», — рассказал местный житель.

    Новости SMI.FM