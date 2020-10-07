Взрывы прозвучали на бывших воинских складах под Рязанью

Пожар вспыхнул из-за пала травы вокруг бывших складов. О ни расположены в поселке Шелемишево в Рязанской области.

«Предварительно, происходят взрывы на складах бывшей воинской части», — заявили РИА «Новости» в экстренных службах.

В Минобороны подтвердили возгорание и то, что огонь перекинулся на бывшие склады с травы. Всех людей оттуда эвакуировали.

Взрывы не угрожают соседним селам и деревням, уточнили в Минобороны. Пожар продолжают тушить.

На фото и видео, которые очевидцы выкладывают в социальных сетях, запечатлена плотная завеса серо-коричневого дыма, который поднимается над выкошенным полем.

Жители села Шелемишевские хутора рассказали местному изданию «Рзн.Инфо», что тушить пожар прилетели вертолеты.

«Стены дрожат даже в соседних деревнях», — рассказал местный житель.