Важное 18 октября 2022, 08:27 Взрывы произошли в Белгороде — СМИ «Украина.ру»: взрывы произошли в Белгороде, заработала система ПВО

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Взрывы утром 18 октября раздались в Белгороде. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

Военный корреспондент Александр Коц заявил в своем Telegram, что в городе работают системы ПВО.

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Белгородская область находится на границе с Украиной и с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам. В прошедшее воскресенье из-за атаки ВСУ три человека пострадали в Белгороде. Также оказались повреждены дома, машины, заборы.

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Кроме того, на прошедшей неделе обломки сбитой украинской ракеты попали в жилой дом в центре города. Все произошло на улице Губкина. В итоге в многоэтажке пострадали технический этаж и перекрытия двух квартир, жильцов эвакуировали.

Американский журналист Патрик Ланкастер показал последствия обстрела ВСУ дома в Белгороде и заявил, что западные СМИ не освещают произошедшего в России.