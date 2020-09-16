Взрывы произошли на складе боеприпасов в Чехии

Эвакуированы жители домов, которые находятся в радиусе полукилометра от склада. Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

"Взрывы можно было услышать в Пробоштове. Мы думали, что это приближается шторм. Мы слышали от трех до четырех сильных ударов», — поделился заммэра соседнего Пробоштова.

Причины взрыва установят в ходе расследования.