16 сентября 2020, 15:40
Взрывы произошли на складе боеприпасов в Чехии
Взрывы произошли на складе боеприпасов в городе Билина на северо-западе Чехии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание.
Эвакуированы жители домов, которые находятся в радиусе полукилометра от склада. Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
"Взрывы можно было услышать в Пробоштове. Мы думали, что это приближается шторм. Мы слышали от трех до четырех сильных ударов», — поделился заммэра соседнего Пробоштова.
Причины взрыва установят в ходе расследования.