Происшествия 02 января 2023, 17:25 Взрывы прогремели в центре Донецка после очередного обстрела ВСУ ТАСС: не менее 10 взрывов на центральных улицах Донецка прогремело после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли очередной массированный удар по Донецку. На центральных улицах города прогремело минимум 10 взрывов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, находящийся на месте событий.

Прилеты снарядов зафиксировали на улицах Артема и Челюскинцев в Ворошиловском районе.

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Глава Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что под непрерывными обстрелами остаются Кировский и Куйбышевский районы. Он подчеркнул, что украинские боевики расположили свои огневые точки в селе Уманском.

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По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном координационном центре, за сутки город обстреляли более 20 раз.

За последние несколько часов ВСУ выпустили по городе 15 снарядов калибром 155 миллиметров и 31 боеприпас калибром 152 миллиметра.

На улице Депутатской в Киевском районе повреждения получили пять частных жилых домов. Осколки посекли кровли и фасады, выбили окна и повредили придомовые постройки. Один из боеприпасов перебил газовую трубу.