10 сентября 2023, 13:47
Взрывы прогремели в Сумской области на востоке Украины
ТАСС: в Сумской области прогремели взрывы
Взрывы произошли в Сумской области на востоке Украины. Власти страны не стали объявлять причины объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Подробности случившегося пока неизвестны.
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В ночь на 10 сентября в Киеве прозвучало не менее шести взрывов, в столице Украины объявили воздушную тревогу. Власти города отметили, что громкие звуки прогремели из-за сработавшей системы ПВО. Военная администрация призвала киевлян остаться в укрытиях.
Воздушная тревога также звучала 9 сентября в четырех областях Украины: Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской. Власти не назвали причины включения сирен.
Ранее тревога и ракетная опасность вводилась в Сумской области. Взрыв прогремел в городе Сумы.
Взрывы
Украина
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