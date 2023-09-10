Происшествия 10 сентября 2023, 13:47 Взрывы прогремели в Сумской области на востоке Украины ТАСС: в Сумской области прогремели взрывы Соцсети

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Взрывы произошли в Сумской области на востоке Украины. Власти страны не стали объявлять причины объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Подробности случившегося пока неизвестны.

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В ночь на 10 сентября в Киеве прозвучало не менее шести взрывов, в столице Украины объявили воздушную тревогу. Власти города отметили, что громкие звуки прогремели из-за сработавшей системы ПВО. Военная администрация призвала киевлян остаться в укрытиях.

Воздушная тревога также звучала 9 сентября в четырех областях Украины: Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской. Власти не назвали причины включения сирен.

Ранее тревога и ракетная опасность вводилась в Сумской области. Взрыв прогремел в городе Сумы.