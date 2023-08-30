Важное 30 августа 2023, 00:16 Взрывы прогремели в Пскове Серия взрывов прогремела около аэропорта Пскова

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Многочисленные взрывы прогремели в районе аэропорта Кресты в Пскове. Об этом сообщили СМИ и Telegram-каналы региона. По словам очевидцев, детонация слышна по всему городу.

По предварительным данным, город атаковали беспилотники, которые перешли в атаку. Власти города и области пока никак не прокомментировали информацию.

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Telegram-канал Baza уточнил, что удары начались в 23:40 по московскому времени. По неподтвержденным данным, в атаке на аэропорт участвуют более 10 дронов. На месте работает система противовоздушной обороны.

После удара в воздушной гавани начался пожар. Небо над городом временно закрыли. Все выезду к аэропорту также перекрыты. Самолеты перенаправили в аэропорты соседних областей.