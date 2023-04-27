Происшествия 27 апреля 2023, 08:59 Взрывы прогремели в пригороде Санкт-Петербурга — СМИ Readovka: в пригороде Санкт-Петербурга прогремели взрывы, повреждена крыша конного клуба Unsplash

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Похожие на взрывы громкие звуки услышали в ночь на 27 апреля жители Пушкина и Павловска в пригороде Санкт-Петербурга. Повреждения получила крыша конно-спортивного клуба «Ковбой», сообщил Telegram-канал Readovka.

Несколько взрывов услышали в Павловске и Пушкине, но что именно стало их источником, неизвестно — официально власти не комментировали произошедшее. По предварительной информации, пострадала только постройка конно-спортивного клуба в Павловске — администрация комплекса подтвердила журналистам, что в нем пробили крышу.

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Самодельное взрывное устройство утром привели в действие на территории Мелитополя Запорожской области. Взрыв устроили возле подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова. Пострадал один человек, его госпитализировали. На место происшествия выехали оперативные службы.