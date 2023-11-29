Происшествия 29 ноября 2023, 16:09 Взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям Херсоне «Зеркало недели»: в Херсоне раздались взрывы

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В подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Других подробностей случившегося не приводится. Воздушную тревогу в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявляли.

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Накануне глава украинской «военной городской администрации» Роман Мрочко заявил о мощных взрывах в Херсоне. Украинские СМИ также сообщали об ударах в городе Запорожье.

Ночью 28 ноября жители Хмельницкой области услышали громкие взрывы. Они раздавались на аэродроме Староконстантинов. Ресурс оповещения населения опубликовал информацию о воздушной тревоге в регионе. Жителей призвали не покидать укрытия.

Ранее взрывы прогремели в Киевской области. Там также включили сирены тревоги. До этого удары услышали жители Черкасской области.