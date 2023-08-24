24 августа 2023, 23:07
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье — СМИ
«Страна.ua»: в городе Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Других подробностей случившегося не приводится. Причина громких звуков не раскрывалась. Уточняется, что сейчас в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Всего за 10 минут жители региона услышали два взрыва.
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«Сообщают о взрыве в Запорожье», — сказано в публикации.
Данных о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало. Украинское издание «Зеркало недели» также сообщало о звуках ударов в пригороде Запорожья. Ранее сирены тревоги включили в Днепропетровской области.
Жители города Сумы и Сумской области сообщили о взрывах 23 августа, громкие звуки ударов также прозвучали в Киеве и Измаиле Одесской области.
Взрывы
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