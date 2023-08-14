Происшествия 14 августа 2023, 02:39 Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье Pxhere

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В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Запорожье. В воздушных силах сообщили о баллистике в сторону города», — сказано в публикации.

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О взрывах в Запорожье стало известно также 10 августа. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, было не менее двух прилетов. Кроме того, в регионе начали работать украинские системы ПВО. Через три дня после этого Рогов заявил о взрыве в Мелитополе. По его словам, в городе было «громко». Похожее происшествие в регионе случилось и 3 августа.

Еще 11 августа стало известно о мощном взрыве в Киеве. По словам очевидцев, очень громкие звуки прогремели со стороны аэропорта Жуляны. Взрывную волну ощутили жители соседних районов. Киевский мэр Виталий Кличко подтвердил данные о взрыве.