Происшествия 04 сентября 2023, 06:18 Взрывы прогремели в Одесской области «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Измаиле Одесской области

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Рано утром 4 сентября после объявления воздушной тревоги в городе Измаиле Одесской области прогремели взрывы. Об этом сообщило «Зеркало недели».

Журналисты заявили, что в Измаиле прозвучали звуки взрывов. Поле полуночи власти несколько раз предупреждали о возможной атаке на территории Одесской, Днепропетровской, контролируемым киевским режимом территориям Херсонской и Запорожской областей. По информации издания, в районе Измаила для отражения дронов использовали систему ПВО.

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«Уже около двух часов атакуют наш юг Одесщины (Измаильский район) ударными беспилотниками», — подтвердил информацию канала председатель Одесской областной администрации Олег Кипер.

Воздушную тревогу в регионе, по информации Telegram-канал оповещения, объявили в 02:00, отменили в 05:36.

Провалившееся контрнаступление украинской армии показало, что Вооруженные силы России готовы к затяжному конфликту. Об этом заявил директор Института исследований Средиземноморья Ма Сяолинь.