Важное 11 декабря 2023, 21:54 Взрывы прогремели в Одесской области Unsplash

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В Одесской области прогремела серия взрывов. Также в регионе сработали системы противовоздушной обороны, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Согласно онлайн-карте воздушных тревог, несколько БПЛА приблизились к Одессе с северо-западного направления. В регионе включили сирены тревоги.

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Другие подробности случившегося не приводились. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Местные власти не комментировали ситуацию.

Взрывы уже звучали в Одесской области ночью 11 декабря. В регионе включали сирены воздушной тревоги.

Серия хлопков раздалась в Днепропетровске вечером этого же дня. На онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации было видно, что в Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.