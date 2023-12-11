11 декабря 2023, 21:54
Взрывы прогремели в Одесской области
В Одесской области прогремела серия взрывов. Также в регионе сработали системы противовоздушной обороны, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Согласно онлайн-карте воздушных тревог, несколько БПЛА приблизились к Одессе с северо-западного направления. В регионе включили сирены тревоги.
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Другие подробности случившегося не приводились. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Местные власти не комментировали ситуацию.
Взрывы уже звучали в Одесской области ночью 11 декабря. В регионе включали сирены воздушной тревоги.
Серия хлопков раздалась в Днепропетровске вечером этого же дня. На онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации было видно, что в Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.
Одесса
Взрывы
Украина
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