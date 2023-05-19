Происшествия 19 мая 2023, 18:34 Взрывы прогремели в Никополе — СМИ «Страна.ua»: несколько взрывов раздалось в городе Никополе Днепропетровской области Соцсети

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В городе Никополе Днепропетровской области раздались взрывы, сообщило украинское издание «Страна.ua». Подробностей произошедшего пока нет.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на территории Днепропетровской области не объявляли воздушную тревогу. Согласно ресурсу, взрывы прогремели на подконтрольной украинским властям части Херсонской области. Сообщения о ЧП поступили вечером 19 мая. Информацию подтвердило издание «Страна.ua».

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Ранее украинские власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Харьковской области. По словам главы региональной военной администрации Олега Синегубова, взрывы раздались в Волчанске и в Купянском районе. В результате ЧП огонь перекинулся на леса. В ночь на 19 мая взрывы прогремели и во Львове. Мэр города Андрей Садовой уточнил, что никто не пострадал.

Прошедшей ночью сирены воздушной тревоги сработали в ряде регионов Украины. В Черниговской области также прогремело несколько взрывов, жителей попросили укрыться в безопасных местах.