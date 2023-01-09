Происшествия 09 января 2023, 16:04 Взрывы прогремели в Николаеве — СМИ «Страна.ua»: в Николаеве прогремело несколько взрывов

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Серия взрывов прогремела в городе Николаев, сообщило украинское издание «Страна.ua». Журналисты отметили, что в области пока не объявляли воздушную тревогу.

Глава Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в Очакове. На место происшествия отправились экстренные службы.

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Информацию о взрывах в Николаевской области подтвердило издание Klymenko Time. Журналисты уточнили, что в местных Telegram-каналах появились фотографии с дымом после ударов.

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Согласно онлайн-карте воздушных тревог Украины, в Николаевской области такой режим не вводили. По данным ресурса, взрывы также прогремели на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины после взрыва на Крымском мосту. Из-за этого во всех областях страны начались аварийные отключения электроэнергии. Утром 9 января руководство компании «Укрэнерго» призвало жителей экономить электричество и напомнило, что из-за похолодания потребление энергии резко возросло.