Происшествия 21 декабря 2023, 04:27 Взрывы прогремели в Николаеве и подконтрольном Украине Херсоне РИА «Новости»

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В подконтрольном Украине Херсоне, а также в Николаеве раздались звуки взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По информации издания, несколько взрывов раздались в Центральном районе Херсона. Ранее в Херсонской области объявили воздушную тревогу.

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Кроме того, взрыв прогремел в окрестностях Николаева — также после объявления тревоги.

Ранее в ночь на четверг, 21 декабря, серия взрывов раздалась в Киевской области Украины. В областной военной администрации сообщили, что в регионе сработала система противовоздушной обороны.

До этого о звуках взрывах рассказали жители Черкасской и Сумской областей Украины.