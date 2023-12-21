21 декабря 2023, 04:27
Взрывы прогремели в Николаеве и подконтрольном Украине Херсоне
В подконтрольном Украине Херсоне, а также в Николаеве раздались звуки взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
По информации издания, несколько взрывов раздались в Центральном районе Херсона. Ранее в Херсонской области объявили воздушную тревогу.
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Кроме того, взрыв прогремел в окрестностях Николаева — также после объявления тревоги.
Ранее в ночь на четверг, 21 декабря, серия взрывов раздалась в Киевской области Украины. В областной военной администрации сообщили, что в регионе сработала система противовоздушной обороны.
До этого о звуках взрывах рассказали жители Черкасской и Сумской областей Украины.
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Николаев
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