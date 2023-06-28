28 июня 2023, 00:50
Шесть взрывов прогремели в Мелитополе
Член ВГА Запорожской области Рогов: в Мелитополе прозвучала серия взрывов
Несколько взрывов прозвучали в Мелитополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Также эту информацию подтвердили агентству ТАСС в оперативных службах.
«В Мелитополе громко. В городе прозвучала серия взрывов», — написал Рогов.
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По его словам, на данный момент речь идет о шести взрывах. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.
Вчера, 27 июня, боевики ударили по другому запорожскому городу — Приморску. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.
Кроме этого, накануне ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Удар пришелся по бизнес-центру «Акула» и зданию ЗАГС. В результате атаки два человека погибли — 18-летний парень и 67-летняя женщина.
Ранее стало известно число погибших мирных жителей ДНР с 2014 года из-за обстрелов украинской армии. Как подсчитали в СЦКК, оно приблизилось к отметке в девять тысяч.
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