Происшествия 12 мая 2023, 18:48 Взрывы прогремели в Луганске ТАСС сообщил о взрывах в Луганске

Читать 360tv в

Несколько взрывов прогремели в Луганске. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщил ТАСС. В городских пабликах появились фотографии и видео с поднимающимся к небу черным дымом.

Луганский информационный центр со ссылкой на местных жителей уточнил, что в перед взрывами в городе слышали шум, напоминающий ракеты.

По неподтвержденным данным, удар нанесли по нефтехранилищу.

Telegram-канал Mash сообщил, что сегодня в городе отмечали День Луганской Народной Республики. С визитом в столицу региона приехал заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Вместе с временно исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником он возложил цветы к памятнику защитникам Донбасса в Луганске.