Происшествия 31 июля 2023, 11:36 Взрывы прогремели в Кривом Роге — Вилкул Глава горсовета Кривого Рога Вилкул сообщил о взрывах Скриншот видео

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Утром 31 июля в Кривом Роге прозвучали взрывы. Об этом сообщил глава горсовета обороны Александр Вилкул в личном Telegram-канале.

«Кривой Рог. Взрывы», — кратко заявил Вилкул.

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Местных жителей он попросил не выкладывать в интернет кадры с мест событий.

В Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Сирена начала работать еще в трех регионах Украины: Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

Также взрывы прогремели Херсоне. Украинские СМИ не сообщили подробности ЧП.

Кроме этого, мэр Харькова Игорь Орехов заявил о пожаре в «нежилых помещениях» после серии взрывов. На место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Днем ранее издание «Общественное» сообщило о взрыве в украинском городе Сумы. В тот момент в области гудела сирена тревоги.