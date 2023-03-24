Происшествия 24 марта 2023, 07:38 Взрывы прогремели в Кривом Роге — СМИ Ударные дроны ночью 24 марта атаковали объекты в Днепропетровской и Сумской областях Соцсети

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Жители Кривого Рога услышали взрывы. Дроны-камикадзе атаковали объект инфраструктуры, сообщил Telegram-канал Readovka.

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 02:53, а к шести часам утра отменили. Журналисты заявили, что российские беспилотники заметили в Днепропетровской области ночью. По предварительной информации, они поразили инфраструктурный объект, на месте удара начался сильный пожар.

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Власти подтвердили факт прилета. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале сообщил, что город атаковали при помощи дронов, произошло попадание. Он призвал местных жителей ничего не снимать и выкладывать в интернет. Чиновник не уточнил, что стало мишенью.

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Журнал «Военное обозрение» сообщил, что в Кривом Роге удары пришлись на объекты размещения украинских военных топливно-энергетического комплекса. Дронами атаковали также место хранения американских и британских беспилотников в Сумской области. Нападение устроили с разных направлений, используя ложные воздушные цели для отвлечения внимания украинской ПВО.