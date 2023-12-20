Происшествия 20 декабря 2023, 01:31 Взрывы прогремели в Киевской области второй раз за ночь РИА «Новости»

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В Киевской области Украины снова прогремели взрывы. По сообщению киевской областной военной администрации, в регионе сработала система противовоздушной обороны.

«В области работает ПВО», — сообщили в администрации.

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В настоящее время в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее в ночь на среду на окраинах Киева прогремела серия взрывов. Военная администрация города призвала жителей укрыться в убежищах.

«Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — написали в Telegram-канале администрации.