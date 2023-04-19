Происшествия 19 апреля 2023, 23:12 Взрывы прогремели в Киеве и подконтрольном Украине Запорожье — СМИ Член совета ВГА Рогов: взрывы прозвучали в подконтрольном Украине Запорожье РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской и Сумской областях. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в небе над столицей прогремело несколько взрывов. Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что взрывы слышны и в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Жители украинской столицы рассказали, что перед объявлением воздушной тревоги видели в небе яркую вспышку.

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«Ее видели и в области… Жители Белой Церкви (город в Киевской области — прим. ред.) сообщают о двух взрывах. Они прозвучали до объявления тревоги», — говорится в публикации украинского издания.

Очевидцы поделились кадрами с места событий.

В Запорожье — похожая обстановка. По данным Рогова, в пригороде сработала система ПВО.

«Во временно оккупированном режимом Зеленского городе Запорожье цветет „Герань“. В пригороде работает ПВО ВСУ», — написал он.

Как сообщил политик, в некоторых районах города пропало электричество.

Официальный ресурс оповещения граждан Минцифры Украины подтвердил, что в этих регионах объявили воздушную тревогу. В 22:46 сирены также сработали в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске прозвучали взрывы, там также объявили воздушную тревогу.