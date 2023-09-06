Происшествия 06 сентября 2023, 06:13 Взрывы прогремели в Киеве Мэр Кличко: в Киеве сработала система ПВО

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Киев утром 6 сентября подвергся ракетной атаке. Над городом сработала система ПВО, объявил в своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко.

«В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. В столицу еще идут ракеты», — написал он.

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Telegram-канал «Труха Киев» сообщил, что военные отбили удары в столице и Киевской области. Воздушную тревогу в регионе объявили в 04:42, сирены зазвучали еще в 22 областях страны.

Французский генерал Доминик Делавард предупредил, что конфликт на Украине завершится на условиях России. Он предположил, что российская армия пойдет в наступление и положит конец вооруженному столкновению. Центр экономической стратегии Украины подсчитал, что почти десятая часть населения после завершения спецоперации не вернется в страну. Не захотели этого делать 3,3 миллиона беженцев.