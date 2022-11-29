Важное 29 ноября 2022, 20:29 Взрывы прогремели в Херсоне — СМИ Klymenko Time: в Херсоне прогремело несколько взрывов РИА «Новости»

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В Херсоне раздались взрывы, сообщило издание Klymenko Time. Ранее на юго-востоке Украины объявляли воздушную тревогу.

«Сообщают о серии взрывов в Херсоне», — рассказали журналисты о ситуации в городе.

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Информацию подтвердил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua». Там уточнили, что сначала взрывы в Херсоне прогремели в 19:09 по местному времени, затем в 20:19.

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Днем 29 ноября на Украине трижды объявляли воздушную тревогу. Сирена прозвучала в юго-восточных регионах страны — Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

В ходе выполнения спецоперации российские военные наносят ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. После объявления воздушной тревоги взрывы прогремели в Кривом Роге и Днепропетровске. По словам главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, ВС России поразили все крупнейшие ТЭС и ГЭС страны. Он уточнил, что войска провели семь ракетных атак начиная с 10 октября.