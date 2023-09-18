Происшествия 18 сентября 2023, 23:13 Взрывы прогремели в Харьковской области — СМИ «Зеркало недели»: в Харьковской области прогремели взрывы Unsplash

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В Харьковской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

В настоящий момент в регионе объявлена воздушная тревога. Других подробностей случившегося не приводится. Власти не давали официальных комментариев по этому поводу.

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Днем 18 сентября взрывы погремели у здания администрации главы Донецкой Народной Республики. До этого Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум районам Донецка. В результате двое мирных жителей погибли, еще шесть человек пострадали.

Также в подконтрольном киевским властям Херсоне произошли взрывы. Кроме того, 18 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу, сообщал RT.