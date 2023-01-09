Важное 09 января 2023, 11:21 Взрывы прогремели в Харьковской области Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины

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В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу. Прогремели взрывы, рассказали читатели сайта «Страна.ua».

«Пишут о новых взрывах в Харьковской области», — сообщило издание.

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Около 10 часов утра воздушную тревогу объявили не только в Харьковской, но и Пологовском районе Запорожской области, а также подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики.

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