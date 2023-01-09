09 января 2023, 11:21
Взрывы прогремели в Харьковской области
Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Украины
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу. Прогремели взрывы, рассказали читатели сайта «Страна.ua».
«Пишут о новых взрывах в Харьковской области», — сообщило издание.
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Около 10 часов утра воздушную тревогу объявили не только в Харьковской, но и Пологовском районе Запорожской области, а также подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики.
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Харьков
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