Происшествия 22 апреля 2023, 23:36 Взрывы прогремели в Харькове — СМИ Украинское издание «Страна.ua»: несколько взрывов произошло в Харькове РИА «Новости»

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В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Харькове взрывы», — отметили в публикации.

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На данный момент в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Губернатор региона Олег Синегубов сообщил о пяти прилетах.

Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в колонке для «360» заявлял, что российские подразделения нацелились на взятие Харькова. Он напомнил, населенный пункт расположен в 60 километрах от границы с Россией.