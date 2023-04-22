22 апреля 2023, 23:36
Взрывы прогремели в Харькове — СМИ
Украинское издание «Страна.ua»: несколько взрывов произошло в Харькове
В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«В Харькове взрывы», — отметили в публикации.
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На данный момент в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Губернатор региона Олег Синегубов сообщил о пяти прилетах.
Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в колонке для «360» заявлял, что российские подразделения нацелились на взятие Харькова. Он напомнил, населенный пункт расположен в 60 километрах от границы с Россией.
Взрывы
Харьков
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