Происшествия 26 мая 2023, 20:01 Взрывы прогремели в Донецке ТАСС: ПВО перехватила выпущенные по Донецку снаряды в Калининском и Кировском районах РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработала в Донецке в пятницу, 26 мая. В результате в городе прогремело не менее трех взрывов. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщил ТАСС.

Военный корреспондент уточнил, что несколько целей сбили в Калининском и Кировском районах города.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации, с 17:00 украинские боевики выпустили по Донецку не менее 29 снарядов калибра 155 миллиметров и ракет реактивной системы залпового огня.

Основными огневыми точками боевиков стали подконтрольные киевским властям село Максимильяновка и поселок Ласточкино.

С 17:00 до 18:35 украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка 17 снарядов, после отправили еще 12 ракет в уже пострадавшие кварталы, а также Куйбышевский и Киевский районы города.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что несколько выпущенных украинскими боевиками снарядов прилетели на железнодорожную станцию Мушкетово, где один из работников получил ранение. Осколки повредили здание и семь вагонов.