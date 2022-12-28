Происшествия 28 декабря 2022, 23:06 Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ «Общественное»: в Днепропетровске прозвучала серия взрывов Pxhere

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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Общественное». Через некоторое время в городе снова раздались громкие звуки. Местные власти пока не прокомментировали ситуацию.

Согласно данным карты воздушных тревог Украины, на территории Днепропетровской области уже больше двух часов звучат сирены. Воздушную тревогу также объявили в Харьковской области и на подконтрольных украинским властям частях Запорожской области и ДНР.

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Ранее украинское издание Klymenko time сообщало о взрывах в городе Кривой Рог. Журналисты добавили, что днем 28 декабря воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Сирены прозвучали и в городе Запорожье, который остается под контролем властей Украины.

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После взрыва на Крымском мосту российские военные начали наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Во многих регионах страны начались отключения электричества. В Киеве они случаются ежедневно — начиная с 19 декабря. Власти отметили, что могут вернуться к плановым отключениям примерно через полторы недели.