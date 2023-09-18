Происшествия 18 сентября 2023, 14:59 Взрывы прогремели у здания администрации главы ДНР в центре Донецка — СМИ РИА «Новости»: возле здания администрации главы ДНР раздались взрывы Соцсети

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Рядом со зданием администрации главы Донецкой Народной Республике в центре Донецка раздались взрывы. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Было как минимум одно попадание в здание», — написало агентство.

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Глава администрации Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале тоже сообщил, что центр города под обстрелом.

«В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются», — написал он.

До этого украинские войска нанесли удары по двум районам Донецка. В результате погибли двое мирных жителей. Пострадали шесть человек, в том числе подросток.

Ранее российская армия отразила шесть атак ВСУ на Донецком направлении. Украинская армия потеряла до 255 человек.