Взрывы прогремели ночью в Миассе

Пожар вспыхнул в ночь на 5 июля в одном из домов в Миассе. Очевидцы утверждают, что перед этим слышали несколько взрывов.

Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Миасс» в социальной сети «Вконтакте». По словам очевидцев, инцидент произошел на Привокзальной площади. В одном из домов взорвались два баллона с газом.

Источник фото: «ВКонтакте»

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, пишет «Царьград». Им удалось ликвидировать пламя примерно за час. К горящему дома также подъезжала машина скорой, но, по предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.

В ночь на 5 июля пожар также произошел в 16-этажном жилом доме в Зеленограде (город является административным округом Москвы). Горели личные вещи и мебель в квартире на восьмом этаже. В результате пожара погиб один человек.