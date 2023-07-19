Происшествия 19 июля 2023, 11:24 Взрывы продолжились на полигоне в Крыму Глава Госсовета Крыма Константинов: на горящем полигоне продолжились взрывы Скриншот видео

Читать 360tv в

На горящем полигоне на востоке Крыма продолжаются взрывы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

«Сейчас взрывы еще раздаются, там ситуация динамичная», — пояснил политик.

Реклама

Глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. По его данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Из четырех сел, прилегающих к зоне происшествия, эвакуируют более двух тысяч человек. Людей разместят в ПВР на базе двух школ.

«Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки», — заверил Аксенов.

Из-за возгорания на полигоне пока остается перекрыта трасса «Таврида» с 118-го по 130-й километры в обоих направлениях.

Для объезда водителям, которые следуют со стороны Симферополя, нужно свернуть на старую дорогу в районе села Льговского. Выезд на «Тавриду» возможен через пгт Первомайское или Феодосию.

В обратном направлении маршрут аналогичный либо можно пользоваться дорогой Феодосия — Белогорск.