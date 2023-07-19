19 июля 2023, 11:24
Взрывы продолжились на полигоне в Крыму
Глава Госсовета Крыма Константинов: на горящем полигоне продолжились взрывы
На горящем полигоне на востоке Крыма продолжаются взрывы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.
«Сейчас взрывы еще раздаются, там ситуация динамичная», — пояснил политик.
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Глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. По его данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Из четырех сел, прилегающих к зоне происшествия, эвакуируют более двух тысяч человек. Людей разместят в ПВР на базе двух школ.
«Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки», — заверил Аксенов.
Из-за возгорания на полигоне пока остается перекрыта трасса «Таврида» с 118-го по 130-й километры в обоих направлениях.
Для объезда водителям, которые следуют со стороны Симферополя, нужно свернуть на старую дорогу в районе села Льговского. Выезд на «Тавриду» возможен через пгт Первомайское или Феодосию.
В обратном направлении маршрут аналогичный либо можно пользоваться дорогой Феодосия — Белогорск.
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