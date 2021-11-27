Взрывы на заводе в Дзержинске прекратились. Всего их было четыре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В настоящее время взрывы прекратились, по уточненным данным, всего их было четыре», — рассказал он.

По предварительным данным, двое рабочих получили травмы.

Взрывы случились на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске утром 27 ноября. В МЧС уточнили, что на заводе сначала сработала пожарная сигнализация, затем что-то несколько раз взорвалось. По паспорту на территории завода могут находиться взрывчатые вещества. На предприятие выехали пожарные подразделения.

Основные версии о причинах пожара на заводе в Дзержинске — это нарушение технологического процесса и неисправность оборудования. Первая — в приоритете.

«Рассматриваются различные версии, однако в приоритете — нарушение производственного процесса в цехе по производству ацетона», — сказал он.

Также он добавил, что рассматривается вариант с неисправностью оборудования.