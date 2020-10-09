Взрывы на арсенале под Рязанью прекратились, режим ЧС снимут утром 9 октября
По его словам, «арсенал никаких угроз для местного населения не представляет», и жители близлежащих населенных пунктов уже возвращаются домой, сообщил ТАСС.
На сегодняшний день выполнены все задачи. Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализованДмитрий Булгаковзамминистра обороны России
Замглавы Минобороны уточнил, что в лесу на расстоянии 6-8 километров от взорвавшегося арсенала продолжается лесной пожар, который «абсолютно не является последствием деятельности арсенала». Военные помогают местным властям его локализовать.
Группы разминирования провели проверки всех населенных пунктов в радиусе до семи километров. Взрывоопасных предметов не нашли.
7 октября лесной пожар перекинулся на склады артиллерийских боеприпасов около деревни Шелемишевские Хутора в Рязанской области. По последним данным, пострадали 16 человек. Канонада взрывов была слышна на протяжении суток.