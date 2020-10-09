Взрывы на арсенале под Рязанью прекратились, режим ЧС снимут утром 9 октября

Взрывы на военном арсенале в Рязанской области прекратились, открытого горения нет. В 8:00 мск 9 октября режим ЧС в регионе будет снят, сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.

По его словам, «арсенал никаких угроз для местного населения не представляет», и жители близлежащих населенных пунктов уже возвращаются домой, сообщил ТАСС.

На сегодняшний день выполнены все задачи. Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализован Дмитрий Булгаков замминистра обороны России

Замглавы Минобороны уточнил, что в лесу на расстоянии 6-8 километров от взорвавшегося арсенала продолжается лесной пожар, который «абсолютно не является последствием деятельности арсенала». Военные помогают местным властям его локализовать.

Группы разминирования провели проверки всех населенных пунктов в радиусе до семи километров. Взрывоопасных предметов не нашли.

7 октября лесной пожар перекинулся на склады артиллерийских боеприпасов около деревни Шелемишевские Хутора в Рязанской области. По последним данным, пострадали 16 человек. Канонада взрывов была слышна на протяжении суток.