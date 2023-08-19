Происшествия 19 августа 2023, 14:27 Взрывы и пожар под Киевом произошли на складе криминалистического центра МВД МВД Украины: взрывы под Киевом произошли на складе криминалистического центра ДСНС України

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Пожар в Киевской области утром 19 августа вспыхнул на складе экспертно-криминалистического центра МВД, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, среди сотрудников экспертной службы есть пострадавшие, сообщило РИА «Новости».

Клименко добавил, что пожар смогли локализовать. Точные причины будут устанавливать позднее. По предварительным данным, взрыв на объекте произошел в тот момент, когда там проводили экспертизу взрывоопасных предметов.

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О сильном взрыве в Киеве ранее сообщили ряд СМИ и местные Telegram-каналы. На опубликованных кадрах, снятых очевидцами, можно было видеть клубы черного дыма, окутавшего место ЧП.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что пожар в результате «неустановленных взрывов» возник не в Киеве, а в районе кольцевой дороги в промзоне. Этот участок, по его словам, находится на балансе области.