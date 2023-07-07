Происшествия 07 июля 2023, 12:53 Взрывпакеты нашли на железной дороге в Смоленской области Shot сообщил о срыве попытки подрыва железной дороги в Смоленской области РИА «Новости»

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Диверсию по подрыву железной дороги предотвратили около деревни Воронино в Смоленской области. Как сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, на участке трассы обнаружили шесть взрывпакетов с аммоналом и вышибным патроном.

Взрывчатку разместили на рельсах перегона Ракитное — Гусево. Каждая из подготовленных «бомб» весила 100 граммов. Детонацию обеспечивал вышибной патрон, изъятый, предположительно, из снаряда для миномета.

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Организаторы диверсии сложили подготовленное взрывное устройство в один черный пакет, замотанный изолентой, и положили на путях в 15 километрах от Смоленска.

В конце июня неизвестный сжег релейный шкаф на железнодорожном перегоне между станциями Забитуй и Черемхово в Иркутской области. Устройство отвечало за сигналы семафоров и переключение стрелок на путях.

Диверсия привела к задержкам в движении составов, но обошлось без пострадавших. Правоохранители завели уголовное дело за приведение в негодность путей сообщения.