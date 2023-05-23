Эксклюзив 23 мая 2023, 16:32 Взрывпакет выкинули из машины на дорогу в Кирове Источник «360»: в Кирове на перекрестке из кроссовера выкинули взрывпакет на дорогу

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На перекрестке улиц Сурикова и Щорса в Кирове из кроссовера выкинули взрывпакет на дорогу. Об этом сообщил источник «360».

«В городе Киров, на перекрестке улиц Сурикова и Щорса, из кроссовера выкинули взрывпакет прямо на проезжую часть», — рассказал источник.

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Он уточнил, что полиция уже начала розыск владельцев автомобиля. В распоряжении «360» оказалось видео происшествия. На кадрах видно, как кроссовер слегка притормаживает на перекрестке, затем над дорогой вырастает столб дыма от взрыва.

В соцсетях жители Кирова рассказали, что в радиусе 200-300 метров сработали сигнализации у автомашин. Пользователи обратили внимание, что взрывпакеты считаются пиротехническим средством, которое используют для имитации разрывов мин и снарядов.

Ранее взрывпакет взорвался в центре Москвы. Мужчина пытался засунуть взрывпакет под машину, но его в этот момент заметили, он испугался и убежал.