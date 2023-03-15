Важное 15 марта 2023, 13:36 Взрывные устройства нашли на участке нефтепровода «Дружба» в Брянской области Представитель «Транснефти» сообщил о бомбах на НПС нефтепровода «Дружба» под Брянском РИА «Новости»

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Взрывные устройства обнаружили участке нефтепровода «Дружба», проходящем через Брянскую область. Об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель компании «Транснефть» Игорь Демин. Собеседник агентства подчеркнул, что речь идет о нефтеперерабатывающей станции «Новозыбков».

Демин отметил, что взрывные устройствах в пластиковых корпусах начинили стальными шариками в качестве поражающих элементов. Бомбы нашли вечером в минувший вторник, 14 марта, и утром в среду.

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«Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов. А сегодня в полдень было замечено, как с БПЛА сбросили еще одно взрывное устройство, вероятно, аналогичное двум предыдущим», — заявил Демин.

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Представитель компании подчеркнул, что перекачки сырья через станцию в этом году не проводили. Резервуары пустые.

По мнению Демина, целью был не энергетический объект, а убийство сотрудников, которые обслуживают участок нефтепровода «Дружба». Сейчас на месте работают следователи для выяснения всех обстоятельств случившегося.