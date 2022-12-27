Происшествия 27 декабря 2022, 10:07 «Взрывной волной поднимало». Спасатель из Луганска рассказал, как тушил пожары под обстрелами Пожарный Еременко рассказал «Звезде» о тушении Луганска под обстрелом ВСУ из «Града»

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В Донбассе пожарные работают прямо под обстрелами Вооруженных сил Украины и, как военные, получают ранения. Начальник караула пожарной части № 1 Луганска Евгений Еременко рассказал телеканалу «Звезда» о случаях из своей практики.

Он показал журналистам здание школы № 7. ВСУ в 2014 году обстреляли его из реактивной системы залпового огня «Град». Когда они с командиром тушили крышу, очередные снаряды попали в актовый зал, огонь перешел на другие этажи. При обстреле погибли больше 10 человек, многие получили ранения.

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Евгений Еременко вспомнил, как тушил пожар в частном секторе недалеко от луганского цирка. Рядом с его командой упала мина, пожарных прикрыли грузовики — осколки посекли пожарные машины. Некоторые спасатели получили осколочные ранения.

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«Кого-то взрывной волной поднимало, меня лично поднимало от земли», — рассказал он.

После того как Луганск освободили, работать, по словам спасателя, стало легче. Прекратились частые обстрелы, восстановили водоснабжение — украинские коммунальщики перекрыли задвижки на насосных станциях, которые подавали воду в пожарные гидранты.