Происшествия 22 января 2023, 22:32 Сообщение о взрывном устройстве на севшем в Афинах самолете Ryanair оказалось ложным Полиция Греции сообщила об отсутствии взрывных устройств на борту севшего самолета Ryanair РИА «Новости»

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Полиция и специальные службы Греции не обнаружили взрывного устройства на борту севшего в аэропорту Афин Boeing 738 авиакомпании Ryanair. Об этом сообщила газета Proto Thema со ссылкой на заявление штаба греческих правоохранителей.

В ведомстве подчеркнули, что новому досмотру также подвергли членов экипажа лайнера и 192 пассажиров, но ничего подозрительного не нашли.

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Самолет Ryanair вылетел из польского города Катовица в Афины в воскресенье, 22 января. Во время пролета над столицей Северной Македонии, командир экипажа сообщил диспетчерам, что у него появилась информация о заложенном на борту взрывном устройстве. Информацию тут же передали в греческий аэропорт.

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Комитет безопасности воздушной гавани объявил о введении в действие «протокола ренегата» — процедуры, введенной после атаки на башни-близнецы 11 сентября. Она предусматривает сопровождение истребителями гражданского борта, который несет угрозу.

Самолет Ryanair до аэропорта посадки сопровождали два F-16, которые улетели на базу только после приземления лайнера на специальной полосе аэропорта «Элефтериос Венизелос».

Всех пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали и доставили в терминал. Салон и багажное отделение осмотрели полицейские и сотрудники спецслужб греческой полиции, но ничего не нашли.