Происшествия 21 мая 2023, 23:50 Взрывное устройство сбросили с квадрокоптера на администрацию села в Белгородской области Глава Белгородской области Гладков: на администрацию села Головчино сбросили взрывчатку РИА «Новости»

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На здание администрации сельского поселения Головчино в Белгородской области с квадрокоптера сбросили взрывное устройство. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошло около 23:20 в воскресенье, отметил глава приграничного региона.

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«Загорелась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что на место выехали оперативные и аварийные службы, они приступили к тушению пожара.

В ночь на воскресенье, 21 мая, в Шебекине в результате обстрела ВСУ загорелся полигон с твердыми бытовыми отходами. Пожарные расчеты оперативно приступили к тушению возгорания.

В субботу саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, попавший в частный жилой дом села Архангельское Шебекинского округа. Еще один снаряд нашли в поле возле села Шамино. Взрывотехники обезвредить боеприпас на месте.