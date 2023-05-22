22 мая 2023, 12:15
Взрывное устройство сбросили с беспилотника рядом с частным жилым домом в Белгородской области
Гладков: взрывное устройство сбросили с БПЛА в Новой Таволжанке Белгородской области
Взрывное устройство, сброшенное с беспилотного летательного аппарата, упало рядом с частным жилым домом в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет», — отметил губернатор.
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По словам Гладкова, дрон рухнул в 100 метрах от жилых домов. На месте падения БПЛА работают взрывотехники и оперативные службы, уточнил глава региона.
Ранее пограничники сбили беспилотник в Шебекинском районе Белгородской области. На корпусе дрона обнаружили взрывчатку с поражающими элементами — металлическими шариками.
С другого БПЛА сбросили взрывное устройство на здание администрации сельского поселения Головчино. Гладков сообщил, что при происшествии никто не пострадал. На место выезжали пожарные, поскольку крыша здания загорелась.
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