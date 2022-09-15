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Взрывное устройство обнаружили в жилом доме в Москве — источник

Источник «360»: взрывное устройство обнаружили в жилом доме в Москве

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Неизвестные оставили взрывное устройство в квартире одного их жилых домов в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города. На место выехали специалисты.

Все произошло на Алтайской улице в доме № 32. Звонивший по телефону экстренной службы 112 сообщил оператору, что видит три шашки тротила и провод. Также, по его словам, в тамбуре лежит его мать, а в квартире находятся неизвестные люди.

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На место происшествия оперативно выдвинулась бригада правоохранителей. Все детали произошедшего уточняются.

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