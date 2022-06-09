На выходе из перехода возле метро «Парк Победы» обнаружили взрывное устройство. На место ЧП прибыли специалисты-взрывотехники, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По данным собеседника канала, опасный предмет находился в 50 метрах от выхода из метро. Все обстоятельства устанавливаются. Территория оцеплена. Здесь же работают сотрудники полиции.

Источник фото: телеканал «360»

На место также прибыли машины скорой помощи, добавил источник. Официального подтверждения информации о происшествии пока нет.