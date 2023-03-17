Происшествия 17 марта 2023, 09:33 Взрывное устройство обнаружили на нефтеперекачивающей станции в Брянской области — СМИ Военкор «Котенок Z» сообщил о еще одной бомбе у нефтепровода «Дружба» в Брянской области РИА «Новости»

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Еще одно взрывное устройство обнаружили около нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Vоенкор Котенок Z».

«Еще одно взрывное устройство обнаружили на нефтепроводе „Дружба“ в Брянской области. Судя по всему, речь идет о сбросе с беспилотника», — сказано в сообщении.

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В четверг, 16 марта, стало известно о нахождении начиненных стальными шариками взрывных элементов рядом с нефтепроводом.

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Представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что опасные находки обнаружили около нефтеперерабатывающей станции «Новозыбков». По его словам, через этот терминал в 2023 году перекачки нефти не производилось, сами резервуары в данный момент пустые.

На место прибыли оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.