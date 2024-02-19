Важное 19 февраля 2024, 12:18 Взрывное устройство нашли в машине в Лобне Mash: в Лобне ввели особый режим из-за взрывного устройства в авто РИА «Новости»

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Взрывное устройство обнаружили в автомобиле на улице Дружбы в Лобне. Как сообщил Telegram-канал Mash, на месте происшествия работают взрывотехники, в городе ввели режим «Загорск».

Подозреваемого задержали рядом с машиной, где была взрывчатка. Его проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.

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«Двор на улице Дружбы оцеплен. Жители трех домов по улице Мирная и одного по улице Дружбы эвакуированы», — передали авторы публикации.

Временно исполняющая обязанности главы Лобни Анна Кротова в своем Telegram-канале подтвердила, что введен режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Пункты эвакуации жителей развернули в школах № 3 и № 5.

«Пожалуйста, соблюдайте спокойствие, действуйте организованно, строго выполняйте указания сотрудников внутренних органов», — написала она.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против политика в Запорожской области. Украинского агента нейтрализовали во время задержания — он оказывал вооруженное сопротивление.