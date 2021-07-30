Взрывник погиб на руднике «Норникеля»

Рабочий погиб в Норильске на руднике Комсомольский, принадлежащем компании «Норникель», в пятницу погиб рабочий. Обстоятельства гибели выясняются. Следственный комитет и прокуратура Красноярского края начали проверки, сообщило РИА «Новости».

Трагедия произошла примерно в 07:25 (03:25 по московскому времени). Во время работ по заряжанию забоя отслоилась горная масса.

«Взрывник ШПУ-4 ООО «Заполярная строительная компания» получил травмы, несовместимые с жизнью. Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью рабочего на руднике «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», — сообщили в ведомстве.

На место прибыла следственно-оперативная группа.

Росрыболовство ранее подало иск к структуре «Норникеля», взыскав почти 59 миллиардов рублей для компенсации ущерба водным биоресурсам вследствие утечки нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ-3. Авария произошла весной 2020 года. Тогда опрокинулся один из резервуаров с соляркой, в результате произошел разлив около 21 тысячи тонн топлива. В марте 2021 года «Норникель» выплатил более 146 миллиардов рублей в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде. Это стало рекордной суммой компенсации.