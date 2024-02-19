Происшествия 19 февраля 2024, 13:30 Взрывчатку под машиной в Лобне обезвредили Mash: заложенное под авто в Лобне взрывное устройство могли обезвредить РИА «Новости»

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Заложенное под машину в Лобне самодельное взрывное устройство, по предварительным данным, обезвредили. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Местные жители рассказали нам, что слышали взрыв. До этого в оцепленную зону отправили робота-сапера», — передали авторы публикации.

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Взрывное устройство обнаружили в авто во дворе на улице Дружбы. Территорию оцепили, жителей трех близлежащих домов эвакуировали. Людей временно разместили в зданиях двух школ.

Ранее в распоряжении «360» оказалось видео с эвакуацией. Горожане собрали вещи, взяли домашних питомцев и отправились в учебные заведения.