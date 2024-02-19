19 февраля 2024, 13:30
Взрывчатку под машиной в Лобне обезвредили
Mash: заложенное под авто в Лобне взрывное устройство могли обезвредить
Заложенное под машину в Лобне самодельное взрывное устройство, по предварительным данным, обезвредили. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Местные жители рассказали нам, что слышали взрыв. До этого в оцепленную зону отправили робота-сапера», — передали авторы публикации.
Реклама
Взрывное устройство обнаружили в авто во дворе на улице Дружбы. Территорию оцепили, жителей трех близлежащих домов эвакуировали. Людей временно разместили в зданиях двух школ.
Ранее в распоряжении «360» оказалось видео с эвакуацией. Горожане собрали вещи, взяли домашних питомцев и отправились в учебные заведения.
Школы
Лобня
Взрывы
Видео
Машины
Эвакуации
Реклама
Реклама