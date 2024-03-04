Происшествия 04 марта 2024, 10:29 Взрывчатку нашли под машиной замректора университета в Луганске РЕН ТВ: под машиной замректора ЛГУ Киселева нашли взрывное устройство РИА «Новости»

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Под машиной заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева нашли взрывное устройство. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Во время осмотра машины заместителя ректора ЛГУ служебная собака нашла предмет, похожий на взрывное устройство.

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«Сотрудники главного криминалистического управления СК изъяли предмет, похожий на электро-детонатор и неустановленное вещество белого цвета», — указал источник.

По данным РЕН ТВ, территорию вокруг автомобиля оцепили. Движение транспорта ограничили. Пешеходов не пропускают.

Telegram-канал Shot уточнил, что взрывное устройство оказалась под черной машиной Toyota Land Cruiser. Самого Киселева в этот момент в автомобиле не было.

Для разминирования на место прибыли сразу несколько саперов. Жителей близлежащих домов не эвакуировали. Специалисты проводят проверку и ищут подозреваемых.